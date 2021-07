Autostrade, parte un nuovo mese e i rallentamenti sono nella quotidianità - LevanteNews

Giugno si chiude con le code in autostrada e un nuovo mese di apre sempre con i disagi: questa mattina la “medaglia nera” va alla A26 con lunghe code, circa otto chilometri Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

In A12 i rallentamenti ormai riguardano il tratto tra Recco e Nervi e tra Nervi e Recco e anche qui a causa dei cantieri. Sulla A7 si registrano disagi tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

Infine per chi viaggia in A10 rallentamenti tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso e tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.