Si chiude un’altra giornata all’insegna delle code in Liguria a causa dei cantieri: rallentamenti tra Genova Nervi e Recco, tra Rapallo e Chiavari sempre per lavori.

In A10 coda di 2 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori, mentre in A7 coda tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori, mentre in A26 disagi tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone e tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.