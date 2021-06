Il mondo degli spettacoli viaggianti è tra i più in crisi dopo il lungo periodo della pandemia che li ha costretti all’inattività con ristori assolutamente insufficienti e le costosissime attrattive inattive. Bene ha fatto Zoagli ad ospitare una simpatica giostra nella piazza a mare. Sostituisce, almeno in parte, la bellissima fontana, grande attrattiva, costretta all’inattività per motivi finanziari.