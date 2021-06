"Tigullio capitale Cultura e Parco Portofino, due grandi occasioni" - LevanteNews

Da Alessio Chiappe, Partito Democratico – Federazione del Tigullio

Nel corso del Forum Giannini la Sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio ha lanciato la proposta, subito condivisa da tutti gli amministratori della Riviera, di candidare il Tigullio a Capitale della Cultura 2024. Proposta che, nei giorni successivi, è stata accolta con grande favore anche dalle varie associazioni di categoria.

Crediamo che l’idea di fare rete e lavorare finalmente in sinergia per promuovere il Tigullio come brand unico, con l’obiettivo di valorizzare tutto il nostro patrimonio e le nostre eccellenze per rappresentare la cultura italiana, sia un’occasione da non perdere per garantire un’importante occasione di rilancio del nostro territorio.

Un’altra sfida da affrontare senza paura ed ulteriori tentennamenti è quella del Parco Nazionale di Portofino.

Nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo del Lazio ha emesso una sentenza in cui impone agli Enti competenti di rimodulare i confini del parco di Portofino entro trenta giorni.

Da tempo sottolineiamo la fondamentale importanza dell’istituzione del Parco Nazionale, dal punto di vista economico, turistico ed occupazionale per il nostro territorio. Purtroppo, ad oggi, le Giunte Toti si sono sempre dimostrate poco lungimiranti, preferendo limitare la sua estensione e, di fatto, bloccare una grande opportunità di sviluppo.

Pensiamo che non si possa più perdere tempo e, basandosi sulle proposte lanciate nel corso degli anni sia dall’opposizione in Consiglio Regionale, ed in particolare dal nostro capogruppo Luca Garibaldi, sia dalle associazioni e da tanti cittadini, si debbano definire al più presto nuovi confini idonei a dare al progetto del Parco Nazionale di Portofino la possibilità di esprimere tutte le proprie potenzialità.