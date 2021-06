Super Bowl, il primo torneo italiano si giocò nel Tigullio - LevanteNews

Domenica prossima, 4 luglio, ricorre il quarantesimo anniversario del primo Super Bowl di football americano giocato in Italia (quello che ora, ormai da qualche anno, si chiama Italian Bowl). La prima finale di un campionato di football Usa disputato nel nostro Paese andò infatti in scena sabato 4 luglio 1981.

La particolarità per il nostro territorio – di cui probabilmente in pochi sono a conoscenza – è che questo Super Bowl tutto italiano si giocò proprio a Santa Margherita Ligure, sul terreno del campo sportivo comunale Broccardi di via Garibotti. Per l’occasione a sfidarsi furono due compagini lombarde, i Rhinos Milano e i Frogs di Gallarate con vittoria dei Rhinos col punteggio finale di 24-8.

Un evento di cui domenica ricorre il quarantennale e il lungo filo dei ricordi verrà idealmente annodato sabato 17 luglio, giorno in cui, allo stadio Garilli di Piacenza, andrà in scena la quarantesima edizione della finale del campionato italiano di Prima Divisione di football americano, ora ribattezzata Italian Bowl.

Proprio di Piacenza è originario Pietro Zoncati, che si è guadagnato l’ingresso nella hall of fame italiana del football americano, essendo stato il primo giocatore italiano nella storia di questa disciplina sportiva a mettere a segno un touchdown. Lo stesso Zoncati fu tra i protagonisti del Super Bowl giocato a Santa Margherita Ligure il 4 luglio 1981, dato che faceva parte della squadra vincitrice, i Rhinos Milano.

L’Ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure ha contattato Pietro Zoncati, che si è gentilmente reso disponibile per un’intervista, con cui riavvolge il nastro della memoria, ricordando quell’esperienza e raccontando aneddoti e curiosità legate al football americano in Italia.

Dal Comune di Santa Margherita riceviamo e pubblichiamo