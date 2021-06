"Sia modificato l'articolo riguardante il codice dei contratti pubblici" - LevanteNews

Hanno manifestato davanti alla Prefettura di Genova i lavoratori liguri dei settori gas, acqua ed elettrico proclamato a livello nazionale dai sindacati per chiedere la modifica dell’art. 177 del codice dei contratti pubblici che, denunciano, rischia di avere un forte impatto sulla categoria.

“La professionalità di questi lavoratori rischia di essere spezzettata e potrebbero nascere aziende che non sono organizzate per svolgere determinati lavori e non si riescono a portare dietro le professionalità di molti lavoratori che da anni lavorano in questo settore, e sanno come è fatta e strutturata Genova – dichiara Chiantia della Cgil – La preoccupazione è che si frammenti e si spezzetti il settore del gas, dell’acqua e servizi ambientali e non si dia assicurazione del contratto nazionale dei lavoratori, perché spezzettando le imprese applicherebbero contratti più economici”.