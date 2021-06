Sestri, l'ufficio Informazione del Turismo dipinto di "blu" - LevanteNews

Anche quest’anno, a seguito della conferma di Sestri Levante nel novero delle mete Bandiera Blu 2021, il nostro Ufficio Informazione del Turismo (IAT) è stato dipinto di “blu”.

Il polo di Palazzo Fascie Rossi ospita nuovamente, infatti, il Punto Blu, uno sportello informativo per saperne di più sul riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) e sulle iniziative di tutela del territorio messe in atto nel nostro Comune, tra cui figura anche CLIMA_Project, il progetto europeo che mira allo sviluppo di una corretta gestione della componente organica dei rifiuti e alla riduzione della sua produzione.

Dalla pagina Facebook del Comune di Levante riceviamo e pubblichiamo