Recco: la salma di Angelo Capurro sbarcata a Taranto - LevanteNews

Da Trieste la società Italia Marittima conferma. La salma del comandante recchese Angelo Capurro è sbarcata a Taranto e raggiunge La spezia dove l’uomo viveva con la famiglia. Comandante della “Ital Libera”, era morto a metà aprile in navigazione di covid, malattia che aveva colpito anche altri membri dell’equipaggio poi sbarcati e curati. Nessun porto asiatico era disposto a sbarcare la salma di Capurro conservata in una cella frigorifera. E’ intervenuta poi la Farnesina che ha consento l’arrivo della salma in Italia.