RASSEGNA STAMPA. Vaccini, in arrivo a Chiavari 1.200 dosi - LevanteNews

Oggi, mercoledì 30 giugno, auguri a Emiliana. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: boa (galleggiante per ormeggio o segnalazioni; piccolo aerostato per gare aviatorie). Proverbi: “Da porte chiuse bene, il diavolo non viene”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Vaccini: “All’hub di Chiavari pronte 1.200 dosi”; “Il mio calvario per il covid, contento di vaccinarmi”; “Ieri mille iniezioni; operatori no vax, in arrivo la lista”.

Riva Trigoso: folgorato da scarica elettrica, ricoverato a Lavagna. Sestri Levante: Amt punta sul metano. Sestri Levante: dieci giorni di lavoro per il viadotto Costa Rossa. Sestri Levante: Tigullio capitale della cultura, consorzi turistici al lavoro. Lavagna: prende il via Festival Art. Chiavari: diga Perfigli; Chiavari esca dall’accordo, petizione on line. Chiavari: imposta sulla casa ridotta o sospesa. Chiavari: estorce denaro, arrestata. Chiavari: a rischio crollo muro alle spalle del tempietto. Chiavari: posti barca esauriti in porto.

Rapallo: battelli, funivia, arenile, adesso riparte tutto.. Rapallo: feste di Luglio, il ritorno alla tradizione. Rapallo insiste col premio donna scrittrice, pubblicato il bando.

Portofino: i pesci cercano refrigerio nei fondali più bassi. Parco Portofino: posizione invariate dei politici, Pd e 5 Stelle favorevoli all’estensione da Genova a Chiavari; il centro destra no.

Rezzoaglio: lunedì riapre la piscina pubblica.