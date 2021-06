Poste, dodici dipendenti sulla bandiera alta 60 metri - LevanteNews

Sono dodici i dipendenti di Poste Italiane della provincia di Genova presenti sulla bandiera alta 60 metri e larga 15. La bandiera da record firmata Poste Italiane è composta da oltre 1.200 volti di dipendenti dell’azienda e copre una superficie totale di 900 metri quadrati.

Tra le tante foto inviate dai colleghi di tutta Italia anche quella di dodici genovesi che hanno deciso, alle soglie dei Quarti di Finale di unirsi al tifo per la nazionale italiana per la prima volta insieme, in un unico tricolore.

Si tratta di Cinzia Alescio e Marco Fanti, Operatori di Back Office, Paolo Di Casa, Dirigente, Abderrezak El Aidi, Collaboratore in Ufficio Postale, Laura Flosi, Sistemista, Roberto Froro, Operatore di Sportello, Laura Limongelli, Direttrice di Ufficio Postale, Gaetano Protasi, Portalettere, Marisa Raggio, Addetta alle Lavorazioni Interne, Riccardo Somaglia, Operatore di Presidio Security, Luca Zagarella, Addetto Presidio Security e Fabio Mucci, Responsabile Commerciale della Filiale di Genova 1.

Quest’ultimo spende parole entusiaste per la bandiera: “Non appena sono venuto a sapere dell’iniziativa, ho cercato di essere più veloce possibile a candidarmi. Provo un forte senso di appartenenza nei confronti dell’azienda ed essere tra i volti prescelti mi riempie d’orgoglio. Ho provato una forte emozione non appena ho saputo che sarei stato presente”

