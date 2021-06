Parco Portofino: tedesca sessantenne cade, duplice trauma - LevanteNews

Un’escursionista tedesca sessantunenne che nel parco di Portofino percorreva il sentiero che dalle Pietre Strette porta a San Fruttuoso, è caduta nel pomeriggio provocandosi un trauma facciale ed uno cranico. Gli amici che erano con lei hanno dato l’allarme. Da Rapallo sono partiti sotto il sole cocente i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i volontari del soccorso di Ruta. Fortunatamente i mezzi sono riusciti ad arrivare attraverso la strada forestale in località Pietre Strette accorciando il percorso per arrivare alla ferita e quello per “barellarla”, a turno, fino all’ambulanza. Sembra che i motivi della caduta siano le calzature infradito assolutamente inadeguate ad affrontare i sentieri. La donna è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.