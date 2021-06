Genoa, Bocchetti lascia il calcio giocato. Criscito: "Sei stato un grande compagno" - LevanteNews

Appende le scarpette al chiodo Salvatore Bocchetti, ex giocatore del Genoa nella stagione 2008-2010 nella quale ha collezionato 60 presenze realizzando un gol nella sfida terminata 2-2 contro il Palermo.

A salutare l’ex compagno ci ha pensato Domenico Criscito con un post sul suo profilo Instagram che ritrae i due calciatori giovanissimi: “Sei stato un grande compagno di squadra, un grande avversario ma sei soprattutto più di un amico per me.. Un fratello. Oggi termina la tua carriera da calciatore e per il tuo futuro ti auguro tutto il meglio di questo mondo perché te lo meriti.. ti voglio bene fratello mio ❤️❤️ @salvatorebocchetti