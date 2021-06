Dopo le 18.30 un tredicenne che si rinfrescava nella piscina di Cicagna, si è tuffato riportando però un trauma. Il medico del 118, soprattutto per la dinamica dell’incidente, ne ha disposto il ricovero in codice giallo al Gaslini per un esame più approfondito delle lesioni. Il trasportato è stato effettuato con l’elicottero dei vigili al fuoco partito dall’aeroporto Colombo.