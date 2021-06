Chiavari: fiera del 2 luglio, osservando il distanziamento - LevanteNews

Torna a Chiavari la tradizionale Fiera di Luglio che si svolgerà venerdì in largo Giannini, via Delpino, piazza della Torre, piazza Matteotti, corso Garibaldi, via Nino Bixio, piazza Roma, corso Dante, piazza Cavour, via Trieste (fino all’intersezione con via San Francesco) via San Francesco.

Occorre osservare la segnaletica che indica i divieti di sosta e circolazione. Gli ambulanti dovranno sottostare ad una serie di regole e ad altrettante i clienti che dovranno rispettare il distanziamento. Le forze dell’ordine presiederanno la zona.