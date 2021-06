Camogli: Festa della Madonna del Boschetto, il programma - LevanteNews

Entra nel vivo anche a Camogli la Festa patronale della Madonna del Boschetto che si celebra il 2 luglio, quando gli uffici cittadini pubblici e privati resteranno chiusi. Grazie ad un Comitato sorto alcuni anni fa, la festa ha avuto un netto rilancio e seguito di fedeli. Quest’anno, nel 503° anniversario delle apparizioni (1518-2021), la messa solenne del 2 luglio sarà presieduta dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca. Terminata la cerimonia verrà anche inaugurato un campetto da calcio. Il 2,3 e 4 la serata sareà anche allietata dalla presenza di uno stand gastronomico.

****

Domani sera alle 21.15 concerto a cura dell’Accademia del Chiostro, un’Associazione Culturale di Promozione Sociale che ha come obiettivo lo sviluppo, l’organizzazione e la promozione di iniziative all’interno del mondo artistico (musica e teatro in particolare) come strumento di comunicazione, sviluppo e anche occupazionale per persone diversamente abili. L’intento è quello di rendere concreto un incontro tra questi due mondi e nel contempo aiutare persone più deboli a conoscere il mondo dell’arte. Costituitasi a Genova nel 1991, è composta da musicisti che si propongono di affrontare i repertori delle varie epoche alla luce di una consolidata prassi filologica. Dal 1997 cura la stagione “Musica nei Musei e non solo…”® ed ha partecipato ad importanti eventi quali il Festival Internazionale di poesia di Genova, il Festival Internazionale di Cervo, il Festival Musicale della Savoia, il Festival di Musica Antica a Magnano (Biella), il Festival di Spoleto e quello delle Arti a Nyon (Svizzera), Piemonte in Musica, ecc. Ha effettuato diverse incisioni discografiche per le Case Bongiovanni, Edipam, Devega.

www.accademiadelchiostro.it

Violino: Alessandro Alexovits, Angelo D’Amico, Barbara Bosio, Michela Cambrea, Francesca Del Grosso, Roberta Pietropaolo, Mariana Rusnac; Viola: Simona Merlano, Valentina Montuori; Violoncello: Nadia Lantero, Donatella Ferraris; Contrabbasso: Piero Ferrari