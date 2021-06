Autostrade, è una serata di code e disagi - LevanteNews

E’ un’altra serata di code sulle Autostrade della Liguria: in A12 si sono avute code tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per veicolo in avaria e tra Nervi e Recco in entrambe le direzioni per i lavori.

La situazione più difficile invece in A7 tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno e tra Vignole Borbera e Isola del Cantone. Su questa autostrada nel pomeriggio è avvenuto un incidente in direzione di Genova Ovest tra due mezzi, un’automobile e una moto.

Non mancano i rallentamenti in A10 tra Celle Ligure e Albisola per lavori e tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Infine in A26 tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori verso Voltri.