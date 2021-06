Un'altra giornata calda e soleggiata - LevanteNews

Al mattino nubi basse marittime sul Centro della regione con parziale interessamento anche del Levante; possibili locali pioviggini in prossimità dei rilievi. Nubi in dissolvimento nel corso del pomeriggio: così la previsione di Arpal.

Venti: in progressivo rinforzo, fino a forti e rafficati (40-50 km/h) da SW a Ponente, da S-SE sul centro. Raffiche fino a 50-60 sui rilievi padani centrali

Mare: poco mosso in mattinata in aumento fino a mosso, localmente molto mosso in serata

Umidità: su valori medio-alti

Segnalazioni di protezione civile: venti meridionali fino a forti su aree costiere di Ponente, coste centrali e rilievi padani centrali