Turismo, accordo tra Liguria e Piemonte per la seconda dose in vacanza - LevanteNews

Regione Liguria e Regione Piemonte hanno firmato l’accordo che prevede, a partire dal 1° luglio, che i residenti in Piemonte potranno ricevere la seconda dose della vaccinazione anti-Covid presso i punti vaccinali della Liguria, così come i residenti in Liguria potranno riceverla presso i punti vaccinali del Piemonte alle seguenti condizioni: il soggiorno deve avvenire a scopo turistico durante il periodo estivo e deve avere una durata di almeno 14 giorni è necessario aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid e presentare l’attestazione all’appuntamento in caso di minorenni, è necessaria la presenza all’appuntamento di un accompagnatore (un genitore o un altro soggetto titolare della podestà genitoriale)

Sei un ligure in vacanza in Piemonte?

Per prenotare la vaccinazione registrati su www.ilPiemontetivaccina.it e riceverai l’appuntamento a un centro vaccinale vicino a dove sei in vacanza.

Sei un piemontese in vacanza in Liguria?

Per prenotare la vaccinazione registrati su www.prenotovaccino.regione.liguria.it e riceverai l’appuntamento a un centro vaccinale vicino a dove sei in vacanza.

L’avvenuta vaccinazione sarà notificata all’Anagrafe Vaccinale Nazionale Covid, che provvederà a inviare alla Regione di residenza le relative informazioni

