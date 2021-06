Sestri, comicità e birra: il calendario di "StandUp" - LevanteNews

Sestri StandUp!

9/30 luglio – 27 agosto – 3 settembre 2021

Rassegna di spettacoli comici di stand up comedy abbinati a birrifici artigianali locali!

Teatro Arena Conchiglia – Sestri Levante (Ge)

I nomi più noti della stand-up comedy italiana saranno in rassegna nell’estate 2021 al teatro arena Conchiglia a Sestri Levante. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Dal Mastro Birraio” che abbinerà ad ogni spettacolo i prodotti brassicoli di alcuni birrifici artigianali locali.

La stand-up comedy è una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce “in piedi” (in inglese stand-up) davanti a un pubblico, normalmente rivolgendosi direttamente a esso, senza censura a dimostrazione del fatto che esiste massima libertà di espressione se si mescola sarcasmo ed intelligenza comica.

Saranno protagonisti di “Sestri Stand Up” (questo il titolo della rassegna) Luca Ravenna, esploso dopo la partecipazione allo show televisivo “LOL”,il veterano del genere comico romano Filippo Giardina, Daniele Fabbri, brillante ed eclettico performer e Giorgio Montanini, conosciuto dal pubblico per i suoi dissacranti monologhi alla trasmissione “Nemico Pubblico” su Rai Tre.

Sarà Luca Ravenna, venerdì 2 luglio, ad aprire il cartellone con il suo “Rodrigo Live”.

L’apertura porte è alle 20, lo spettacolo comincerà alle 21.30. I biglietti vanno acquistati in prevendita sul sito www.thecomedyclub.it.

I posti disponibili sono limitati a nel rispetto delle normative anti Covid-19.

StandUp! è realizzato in collaborazione con Mediaterraneo Servizi, The Comedy Club e grazie alla disponibilità dei birrifici coinvolti.

Questo è il calendario della rassegna “Sestri Stand Up!” con i birrifici presenti agli spettacoli.

Venerdì 9 luglio Luca Ravenna in “Rodrigo Live” birrificio presente Birrificio Taverna del Vara

Venerdì 30 luglio Giorgio Montanini in “Undiceximo” birrificio presente: Birra di Barassi

Venerdì 27 agosto Daniele Fabbri in “Fakeminismo” birrificio presente:Birra On/Off

Venerdì 3 settembre Filippo Giardina in “Dieci” birrificio presente:Birra del Bracco

Luca Ravenna Nasce a Milano nel 1987. Studia e lavora a Roma come autore e attore. Come autore ha lavorato con The Pills, Edoardo Ferrario e per Quelli Che Il Calcio. E’ autore e interprete della webserie Non C’è Problema per Repubblica.it, creatore del Milano Comedy Club presso lo Sloan Square di Milano e il teatro Franco Parenti. E’ co-autore del podcast Cachemire assieme a Edoardo Ferrario e ha recentemente partecipato all’edizione italiana dello show di Prime Video “Lol – Chi ride è Fuori”. Ama fare colazione, fumare sigarette e giocare a tennis più di qualsiasi altra cosa. Il comico, attore e monologhista torna sui palchi con il nuovo show Rodrigo Live! Luca Ravenna osserva la realtà che lo circonda traendone gli spunti più interessanti, per scrivere contenuti che sanno far divertire il pubblico in spensieratezza e con originalità!

Giorgio Montanini Stand-up comedian, autore e attore.Nel 2008 è entrato a far parte del gruppo Satiriasi. Ha registrato Sold Out nei più grandi e prestigiosi teatri italiani con Nemico Pubblico, Liberaci dal Bene, Per quello che Vale, Eloquio di un Perdente, Quando stavo da nessuna parte, Come Britney Spears. Per la TV è stato ospite e autore dei testi di #Aggratis! su Rai2 e protagonista di 3 stagioni di Nemico Pubblico su Rai3, la sua prima trasmissione televisiva. Con Satiriasi ha riscosso grande successo di pubblico su SKY (Comedy Central) con “Stand Up Comedy”. Ha portato i suoi monologhi satirici a Ballarò, Le Iene, Nemo e Dritto e Rovescio. Nel 2020 è stato protagonista del film “I Predatori” di Pietro Castellitto, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Oggi è impegnato nella tournèe del suo nuovo show live “UNDICEXIMO”.

Daniele Fabbri Classe 82, lavora da oltre 10 anni con la satira e la comicità in ogni sua forma. Oltre alle esperienze in televisione come attore, autore e comedian (NBC e NBC2, CCN con Saverio Raimondo, NEMICO PUBBLICO con Giorgio Montanini) e ai suoi monologhi di StandUp Comedy pura che presenta tra club e teatri di tutta Italia, ha scritto 25 spettacoli teatrali, è writing-partner dei monologhi di Giorgio Montanini, ha collaborato con la rivista ScaricaBile ed è autore in programmi radiofonici e televisivi (Rai, RadioRai, ComedyCentral); insieme a Stefano Antonucci ha scritto e pubblicato i fumetti “Gesù La Trilogia”, “V for Vangelo”, “Quando C’era LVI”, “Il Piccolo Fuhrer”, e il recente “Il Timido Anticristo” per Feltrinelli. FAKEMINISMO è uno spettacolo che parla di donne, viste da un uomo che vuole cambiare il suo modo di parlare delle donne. Una riflessione comica piena di buone intenzioni ma non sappiamo se perfettamente riuscita, perché un maschio che si mette in discussione si riempie di insicurezze, che lo portano a commettere ridicoli errori da maschio.

Filippo Giardina Romano, classe 1974. Dal 2001 porta in tour i suoi monologhi satirici registrando sold out in club e teatri di tutta Italia. nel 2009 ha fondato il collettivo Satiriasi Stand-Up. Per la tv ha partecipato al cast di “Stand Up Comedy” su Comedy Central IT, “Sbandati” su Rai2 e “Nemico Pubblico” su Rai3. Il suo monologo “Mosche Depresse” è apparso come skit nell’album di Dani Faiv (Sony). Autore del podcast “Sesto potere: indagine sui social network”. I suoi due show su YouTube hanno oltre 1 milione di views. Il suo ultimo Special “Formiche” è online su thecomedyclub.it. Dal 2021 riprende il tour live con il suo decimo monologo satirico: “Dieci”.

Da Fabio Pallotta riceviamo e pubblichiamo