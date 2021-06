Recco: ampliate le agevolazioni e le riduzioni Tari - LevanteNews

La seduta odierna del Consiglio comunale si è svolta ancora in video conferenza, nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie e in ragione della perdurante indisponibilità della sala delle adunanze.

È impossibile fare delle previsioni sulla durata dell’intervento di riqualificazione del palazzo municipale. Dopo il sequestro del cantiere disposto dalla Procura di Napoli che indaga sulla ditta esecutrice dei lavori, tutte le attività restano interrotte.

Su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, l’assemblea ha deliberato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”. Ricorre quest’anno il centenario della traslazione e della solenne tumulazione presso l’Altare della Patria di un militare sconosciuto. Anci ha sensibilizzato i sindaci affinché sia dato spazio a iniziative commemorative e alla possibilità di conferire al “Milite Ignoto” la cittadinanza onoraria. In sede di dichiarazione di voto i capigruppo di Civica, Gian Luca Buccilli, e di ImmaginaRecco, Sergio Siri, hanno sottolineato come la volontà di attribuire la “filiale appartenza” dell’ignoto soldato alla comunità municipale esprima un significato di autentica coesione e l’adesione al principio sancito dall’art.11 della Costituzione, che recita: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie”.

Il Consiglio comunale ha poi approvato, sempre all’unanimità, l’introduzione di ulteriori agevolazioni ai fini della tassa rifiuti dovuta per l’anno 2021, in sostituzione di quelle deliberate nella seduta del 30 marzo 2021. La legislazione emergenziale varata dal Parlamento a sostegno delle categorie produttive maggiormente colpite dagli effetti economici della pandemia e a favore dai soggetti resi ancor piu fragili dall’attuale congiuntura, consente di ampliare le riduzioni e le agevolazioni esistenti in materia di Tari.

Al sindaco l’invito a procedere in questa direzione era pervenuto dal capogruppo di Civica, Gian Luca Buccilli, già nella seduta del 30 marzo 2021.

Per effetto della delibera votata oggi dal Consiglio comunale viene riconosciuta la riduzione del 100 per cento della parte variabile delle tariffe Tari per le utenze non domestiche che abbiano documentato di aver subito, per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid 19, una chiusura obbligatoria e/o restrizioni nell’esercizio della propria attività tali da provocare nel primo semestre una riduzione del fatturato e dei corrispettivi maggiore o uguale del 30 per cento rispetto ai dati riferiti all’identico periodo del 2019.

Viene inoltre introdotta una riduzione del 50 per cento della parte variabile delle tariffe Tari per i nuclei familiari il cui Isee risulti non superiore a 18 mila euro ovvero a quelli con almeno quattro figli a carico e con un Isee non superiore a 20 mila euro.

Il consigliere Gian Luca Buccilli ha ricordato come, a seguito del Decreto “Sostegni bis” (n.73 del 25 maggio 2021) sia stato istituito un fondo da ripartire tra i Comuni al fine di finanziare per l’anno 2021 la concessione di una riduzione della tassa rifiuti a favore delle categorie economiche.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’Interno che indicherà l’importo esatto spettante a ogni singolo comune, Anci ha effettuato un calcolo utilizzando la nota metodologica già sperimentata in passato.

Al Comune di Recco dovrebbe essere corrisposto un ristoro pari a 123 mila e 934 euro.

Sollecitato dal capogruppo Gian Luca Buccilli, il sindaco Carlo Gandolfo ha precisato che per garantire la copertura finanziaria delle misure adottate dal Consiglio comunale, si dovrà ricorrere a una variazione di bilancio dove saranno contabilizzate le risorse dell’avanzo di amministrazione vincolato e i ristori riconosciuti a norma del DL “Sostegni bis”.

Il Consiglio comunale ha infine approvato a maggioranza la modifica al Rendiconto di gestione 2020, resa necessaria dalle diverse quote vincolate risultanti dalla certificazione dei movimenti contabili relativi alla gestione dell’emergenza Covid 19.

Il risultato di amministrazione complessivo resta invariato in sei milioni, 571 mila e 824 euro, mentre la suddivisione nei diversi fondi registra un aumento nella parte vincolata e una diminuzione nella parte disponibile.