RASSEGNA STAMPA. Parco Portofino, il Tar Lazio vuole nuovi confini - LevanteNews

Oggi, martedì 29 giugno, auguri a Pietro e Paolo. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: presunzione (atteggiamento di chi è convinto di tutto sapere e conoscere, senza alcun dubbio sui propri giudizi e decisioni). Proverbi: “Non bisogna fare il volo maggiore dell’ali”.

Il Secolo XIX. Parco di Portofino: il Tar Lazio impone al Ministero di riperimetrare il parco entro trenta giorni; il presidente Matteo Viacava (e non Paolo Donadoni come indicato erroneamente dal titolo) chiede di ascoltare il territorio. Vaccini: Gulliver convince gli indecisi; “Volontari mobilitati per dare sostegno”. Mascherine: “In tanti continuano a tenerla”; “Cassieri, baristi e negozianti obbligati a non toglierla” (Commento. Tutti devono indossarla al chiuso o all’aperto in caso di assembramenti).

Moneglia: viaggio letterario in cinque settimane. Sestri Levante: il circolo Confidenza riapre dopo nove mesi. Sestri Levante: Tigullio capitale della cultura, anche Chiavari rilancia. Lavagna: festa della barberia sul lungomare. Chiavari cerca il sostituto del comandante della polizia urbana. Chiavari: apericena per salvare i cani spagnoli. Chiavari: rifiuti domani sciopero. Chiavari: al via gli incontri su clima, terra, giustizia sociale. Chiavari: il vescovo prova le dotazioni delle aule al Gimelli. Zoagli: aperta la passeggiata di Levante. Zoagli: proteste per lo stop imposto ai cani.

Rapallo: Villa Tasso cambia gestione “Maggiore esternalizzazione”. Rapallo: è morto l’alpinista Fulvio Tuvo. Santa Margherita Ligure: scooter subisce danni per l’asfalto, odissea risarcimenti.