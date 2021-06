Rapallo: Tari azzerata, il grazie dei commercianti - LevanteNews

Abbiamo appreso che nel Consiglio Comunale di questa sera verrà deciso l’azzeramento della parte Tari di pertinenza del Comune per le attività colpite dalle misure Anti Covid-19. Siamo grati all’Amministrazione per lo sforzo messo in campo. Malgrado l’attività della quasi totalità delle aziende abbia ripreso un corso pressoché normale, il buco lasciato dai lockdown e dai divieti di circolazione, richiederà molto tempo per essere colmato. Ogni aiuto è, quindi, ben accetto. Ci teniamo a ringraziare i Consiglieri Comunali che questa sera voteranno a favore di questo provvedimento e tutta l’Amministrazione per la sensibilità mostrata nei confronti dei commercianti.