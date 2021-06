Rapallo: 'sparate' Sestieri, approvata la mappa dei siti - LevanteNews

Il Consiglio comunale di Rapallo ha approvato all’unanimità la mappa dei siti dove i Sestieri effettuano le sparate in omaggio alla Madonna di Montallegro nel corso delle Feste di Luglio. Una presa d’atto che sarà una bussola anche per gli anni futuri. La relazione, lucida e accorata, è stata svolta dall’assessore Filippo Lasinio cui è seguito un intervento dei consiglieri Andrea Rizzi e Mauro Mele (Pd) che ha chiesto, ciò che è notorio: la presenza della bancarelle sarà spostata in via Diaz, sempre che gli ambulanti domani condividano la proposta.

Ad una successiva interpellanza della consigliera Isabella de Benedetti (5 Stelle)sulla funivia, entrata in servizio oggi, il sindaco ha replicato duramente accusando i Cinque Stelle di avere speculato sul caso e messo in dubbio l’efficienza dell’impianto.