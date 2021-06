Parco dell'Aveto, un fine settimana selvatico alla scoperta della fauna - LevanteNews

Ci aspetta un fine settimana davvero “selvatico” con particolari appuntamenti dedicati alla scoperta della fauna che abita il Parco.

Doppio appuntamento al Rifugio di Malga Zanoni, sabato 3 e domenica 4 luglio, con una presentazione di Paolo Rossi, conoscitore, fotografo e film maker di fauna selvatica, che ci mostrerà alcuni dei suoi lavori. L’incontro sarà preceduto dalla cena e all’alba si potrà partecipare ad una sessione di osservazione faunistica (info e prenotazioni: tel. 345.022.5175).

Domenica 4 luglio invece un appuntamento escursionistico straordinario sui sentieri dei cavalli e dei lupi, per scoprire il territorio abitato da questi animali in compagnia della Guida Evelina Isola, esperta naturalista, e di Paolo Rossi, fotografo dei lupi (info e prenotazioni: tel. 347.3819395).

Per gli appassionati di MTB in programma l’uscita guidata da Santo Stefano d’Aveto verso Fontana Gelata e la Valle Tribolata (prenotazioni: tel. 338.6645512) mentre le Guide Meraviglie d’Aveto propongono sabato l’escursione al Monte Nero (info e prenotazioni: tel. 349.6446635).

Ritmi decisamente più rilassati invece per chi vuole trascorrere un pomeriggio per tutta la famiglia al Lavandeto di ARnico a Levaggi (Borzonasca): sabato 3 luglio un nuovo appuntamento con il progetto di arte terapia per bambini e genitori (info e prenotazioni: tel. 338.6005951).

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco” riceviamo e pubblichiamo