"Le parole del viceministro Bellanova sono un giusto riconoscimento per i lavoratori” - LevanteNews

“Abbiamo apprezzato le parole della viceministro alle Infrastrutture Teresa Bellanova oggi in visita nei cantieri del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario nei confronti dei lavoratori che stanno realizzando un’infrastruttura strategica non solo per la Liguria ma per l’intero Paese. E ringraziamo anche il Commissario Straordinario Calogero Mauceri per aver organizzato questo incontro. E’ stato giusto sottolineare il ruolo delle maestranze che con la loro professionalità hanno continuato a lavorare senza mai fermarsi anche durante i drammatici mesi del lockdown spiegano in una nota i segretari generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Genova e Liguria Mirko Trapasso, Andrea Tafaria e Federico Pezzoli.

Da Cisl Liguria riceviamo e pubblichiamo