Chiavari "Invito al sindaco: rispetta gli impegni assunti" - LevanteNews

Diverse associazioni ambientaliste, ma anche il settimanale web di Antonio Gozzi, invitano il sindaco di Chiavari Marco Di Capua a rispettare gli impegni presi in campagna elettorale a proposito della Diga Perfigli. Le associazioni sono: Legambiente; Italia Nostra; Lipu; Associazione Famiglie del Tigullio; Il Bandolo; Promotori Comitato contro la Cementificazione dell’area ex Italgas.

Questo il testo della petizione: “I sottoscritti cittadini di Chiavari chiedono all’Amministrazione Comunale di uscire dall’accordo di programma che prevede la realizzazione della Diga Perfigli, rendendo univoca e compatta la posizione con i comuni di Lavagna, Cogorno e Carasco. I sottoscritti chiedono inoltre al Sindaco Marco Di Capua di rispettare gli impegni assunti per iscritto in campagna elettorale e di fare, d’intesa con gli altri comuni della Piana dell’Entella, tutto quanto in suo potere per fermare un’opera che devasta l’ambiente e che nessuno vuole.

Si può firmare a questo link: http://chng.it/DqZt5PP8