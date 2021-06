Chiavari: concerto di Cance e Stefano Guazzo al sax - LevanteNews

Da Torre Fara riceviamo e pubblichiamo

Da Giovedì 1 Luglio si terranno presso il Torre Fara – Lounge & Bistrot, lungo la passeggiata di Chiavari, una serie di eventi dedicati alla musica che vedranno esibirsi alcuni fra i migliori talenti musicali del Levante Ligure.

Il primo appuntamento, in programma per Giovedì 1 Luglio, dalle ore 20:00 e per tutta la serata, vedrà esibirsi Giulia Cancedda, in arte Cance, accompagnata dal sassofonista Stefano Guazzo.

Durante gli eventi sarà sempre possibile usufruire dei servizi Lounge Bar e Bistrot, con i nostri cocktail signature e la cucina dello chef. Prenotazione consigliata al +39 0185 215767