Carasco, vaccini: il 7 luglio arriva l'unità mobile - LevanteNews

Il tour itinerante “Il Viaggio di Gulliver”, tra i Comuni della Asl 4, organizzato per accelerare la campagna di vaccinazione anti covid, e per promuovere la prevenzione alla salute sensibilizzando sulla diagnosi precoce delle malattie, transiterà a breve anche nel comune di Carasco.

L’unità mobile di ASL4 per la vaccinazione over 18 stazionerà presso il Piazzale Alpini nelle giornate di mercoledì 7 luglio 2021 e mercoledì 18 agosto 2021 a partire dalle 9:00 (per il richiamo). Si precisa inoltre che tutte le persone residenti a Carasco di età maggiore a 18 anni potranno aderire a queste giornate di vaccinazione contattando il Comune dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 telefonando al numero 0185 350793 int. 35 e comunicando nome cognome e numero di telefono (possibilmente entro il 2.07.2021).

Le persone saranno poi contattate dal personale di ASL4 per fissare l’orario dell’appuntamento. Il vaccino somministrato sarà del tipo a m-rna (Moderna o Pfizer-Biontech). Il tour itinerante I “Viaggi di Gulliver” è un’ulteriore opportunità per fare la vaccinazione anticovid a breve scadenza, vicino a casa, ed in particolare per chi non ha ancora fissato l’appuntamento ed ha problemi a recarsi negli Hub o necessità di essere vaccinato a domicilio.

Dal Comune di Carasco riceviamo e pubblichiamo