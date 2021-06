Cantieri e incidenti, in Autostrada è l'ennesima serata di code - LevanteNews

Serata di code e incidenti sulle Autostrade della Liguria dopo l’ennesima mattinata difficile: in A12 code sono state segnalate tra Nervi e Recco verso Sud e tra Rapallo e Nervi verso Nord.

In A10 la situazione più critica è tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia: il traffico è bloccato a partire da Varazze, per un incidente avvenuto tra un’auto e una moto al km 33+900 all’interno della galleria Cassisi. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Sulla stessa Autostrada presenti code tra Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Non va meglio invece in A7 con disagi tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per un incidente.