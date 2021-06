I ragazzi della Next Step Rapallo hanno ottenuto il primo posto nel campionato regionale di basket nelle categorie under 18 e under 20. Il mondo dello sport rapallese continua a raggiungere importanti risultati. tra i primi complimenti giunti ad atleti e società, quelli del sindaco Carlo Bagnasco e del consigliere allo sport Vittorio Pellerano a nome di tutta l’amministrazione.