Sori: a Sant'Apollinare la straordinaria Ralitsa Penkova - LevanteNews

Dalla giunta comunale di Sori

“Sant’Apollinare International Festival”, dopo il successo delle prime due serate che hanno visto esibirsi solisti di fama internazionale come Adolfo Barabino, artista che si è affermato come uno dei più interessanti interpreti di Chopin della sua generazione, e Valentina Igoshina, la cui fama è estesa a livello mondiale, suonando anche in Australia, Stati Uniti, Cina e Giappone.

Mercoledì 30 giugno sarà la volta della pianista di origini bulgare Ralitsa Penkova; vincitrice di 13 premi in competizioni e Festival Internazionali che l’hanno portata ad esibirsi nella maggior parte dei paesi europei sia come solista sia in formazione da camera, nell’incantevole scenario di Sant’Apollinare si esibirà con “imagination romantique” , musiche di Chopin, Liszt, Debussy e Scriabin. Ancora una volta si vuole offrire al pubblico una serata che offra le molteplici possibilità espressive del pianoforte, viaggiando dalle più forti e tragiche tonalità dirompenti fino a raggiungere le più delicate velature.

Il concerto si terrà all’aperto sul sagrato della chiesa di Sant’Apollinare, con una vista mozzafiato sul Golfo ligure, tra le più belle in Italia. “Il silenzio e la musica tra cielo e mare, un connubio da non perdere, soprattutto in un momento tanto difficile come questo, è sicuramente un’ottima ripartenza della nostra piccola comunità di Sori”, dice il sindaco Mario Reffo che tanto ha lavorato perché questo progetto si concretizzasse.

L’inizio del concerto è alle 20.30, l’ingresso è libero, previa prenotazione al numero 0185 700 681, Pro Loco.