Recco, la violenza sulle donne, protagonista del romanzo "L'Ombra di Perseo" - LevanteNews

Il romanzo “L’Ombra di Perseo”, di Daniela Mencarelli Hofmann (Le Mezzelane), sarà presentato mercoledì 30 giugno, alle ore 18 presso la libreria Capurro di Recco in via IV Novembre. L’autrice, ospite dell’incontro organizzato dall’U.D.I. – Genova e con il patrocinio del Comune di Recco, ha scritto un libro dedicato al corpo violato delle donne e alla violenza di genere.

“I freddi dati indicano che in Italia ogni 72 ore una donna viene uccisa e che gli episodi di femminicidio nei mesi di lockdown hanno allungato in Italia ancora di più questa pagina nera. Abbiamo concesso il patrocinio con piacere per questo libro che tratta un tema di grande attualità perché in un panorama simile è giusto parlare di violenza sulle donne” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini.

L’autrice Daniela Mencarelli Hofmann, romana, si divide tra Zurigo e la Liguria. Plurilaureata, si dedica alla ricerca, alla cooperazione e all’insegnamento e ha scritto su ambiente, sviluppo, migrazione, precariato e condizione femminile.

