Rapallo: trovato l'attracco, tornano i battelli turistici - LevanteNews

Tornano i battelli turistici. E’ stato, infatti, trovato l’accordo per l’utilizzo del molo Langaro all’interno del porto Carlo Riva. Legali e direttore del porto Giuseppe Pontremoli hanno esaminato0 la pratica e detto sì. Il sindaco Carlo Bagnasco aveva chiesto l’utilizzo del molo al dominus del porto, l’imprenditore bolognese Davide Bizzi che ha acconsentito. Occorrono i tempi tecnici del Circomare che autorizzi l’accesso al molo Langaro dove escluso per altro dal l’area del cantiere per la ricostruzione della diga foranea.

Il molo dove normalmente attraccano i battelli è stato danneggiato dalla mareggiata del 29-30bnovembre 2018; il Provveditorato interregionale che dipende dal Ministro, ha iniziato i lavori, tutt’ora in corso, a stagione inoltrata. Il fatto che i battelli, una flotta che impiega 50 dipendenti, non potesse attraccare a Rapallo, sta creando danni gravi al settore turistico, cui ora si messo rimedio.