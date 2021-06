Dall’ufficio stampa del consigliere comunale Fabio Proietto

Stamattina sono partiti i lavori di sfalciatura lungo la strada ex provinciale di San Maurizio di Monti.

“Ringrazio il consigliere incaricato della Città metropolitana Franco Senarega per l’attenzione al territorio.” dichiara Fabio Proietto, consigliere incaricato alle frazioni. “Questi lavori si uniscono a quelli di competenza del Comune, in corso di esecuzione da parte dei Comitati frazionali.”