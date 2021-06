Porto Venere: gatto finisce in uno scarico d'acqua, i soccorsi - LevanteNews

Dall’ufficio Relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di La Spezia è intervenuta nel Comune di Portovenere in località Olivo per soccorso animale. Al personale VF giunto sul posto dalla sede spezzina, veniva segnalata la presenza di un gatto imprigionato in un tubo adibito allo scarico delle acque piovane di una civile abitazione.

L’intervento per liberare il felino si è rivelato particolarmente delicato, poiché la tubazione era interrata per la maggior parte della sua lunghezza.

Una volta individuata l’esatta posizione dell’animale con l’ausilio di una sonda munita di telecamera, i Vigili del Fuoco riuscivano a liberare il felino ed a consegnarlo illeso al proprietario presente sul posto.