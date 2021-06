Pesca al colpo, l'assoluto a Enrico Botto - LevanteNews

Una terza prova con un campo gara povero di catture, il Lago Bastia (Albenga) dopo i danni della scorsa alluvione, non è più lo stesso, poco per non dire pochissimo pesce; portare al peso una carpa e fare secondo la dice tutta, oppure scappottare con un carassio e carpetta da pochi grammi, vuol dire buttare al vento la stagione e forse converrà il prossimo anno rivedere i concetti di scelta dei campi gara se si vuole continuare questa esperienza dell’agonismo colpo in Liguria. Spero che il Comitato Regionale FIPSAS faccia tesoro di questa situazione e possa trovare soluzioni x cambiare campi gara o aiutare i gestori degli impianti a ripopolarli adeguatamente per garantire in ogni stagione e situazione maggiori catture e omogeneità.

VINCITORI E CLASSIFICHE

Ma veniamo alla gara, e parliamo almeno della grande vittoria di Enrico Botto della FIMA GARBOLINO CHIAVARI, con kg 8,700 di pescato, l’unico in tutto il lago a riuscire a catturare diverse carpe, secondo assoluto Marco Comparini della ASD Gallinara/Trabucco SV con kg 5,540, terzo assoluto Fiore Casaburo (Gallinara) con kg 1,610 e quarto assoluto Francesco Lazzarini (Val di Magra/Colmic SP) con kg 1,450. Tutti i nominati hanno vinto il proprio settore, per cui immaginate chi è rimasto dietro cosa possa aver preso (x fare un esempio il settore A ha visto il secondo posto a Lucio Peroni con 250 gr di pesce e il terzo Tommaso Porro con 220 gr). Non è andata meglio per il resto dei componenti la squadra FIMA (Alberto Cò 5° con 70 grammi, e Alberto Cordano 5° con 50 gr e Gianluca Attolini 0 pesci).

La classifica generale a Squadre vede condurre la Cormorano/Trabucco SP con 25 penalità, seconda La Gallinara/Trabucco SV con 31 pen, terza la ValdiMagra/Colmic SP con 35 pen. Quinta assoluta la FIMA/Garbolino con 52 pen.

Da Fima Chiavari riceviamo e pubblichiamo