Efficace collaborazione fra Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, quest’oggi, per soccorrere un ragazzo tedesco che, in escursione sui monti alle spalle di Moneglia, si è infortunato alla caviglia.

Non facile, per i soccorritori, è stato raggiungere il luogo dell’incidente. Per il recupero del ragazzo, è stato deciso di far intervenire l’elicottero per il recupero ed il trasporto in ospedale.

Dall’ufficio comunicazione dei vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo