Oggi lo sguardo si abbassa dalla bellezza degli occhi valorizzata dalla mascherina, ai sorrisi che a volte hanno il potere di affascinare. Stop alle mascherine, ma solo all’aperto e in mancanza di assembramenti. La variante delta del covid è in agguato e guai a cantare vittoria come avvenne la scorsa estate.

Tanto più che la corsa al vaccino è rallentata anche per questa atmosfera da “liberi tutti” e per il fatto che tantissimi over 60 rifiutano l’astrazeneca.