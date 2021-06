Caos Autostrade, serata di code su tutta la rete - LevanteNews

Lunedì mattina con disagi, idem la sera: per chi viaggia sulle Autostrade della Liguria è costretto a un’altra serata di caos. Sulla A12 code si stanno registrando tra Rapallo e Nervi verso Nord e verso Sud tra Nervi e Recco.

In A7 coda tra Busalla e Ronco Scrivia e tra Genova Bolzaneto e Busalla: in entrambi i casi per lavori. In A10 rallentamenti tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola, tra Savona Vado e Inizio Complanare Savona per restringimento di carreggiata e infine tra Pegli e Bivio A10/A26 Trafori per traffico congestionato.

In tutto ciò non può mancare l’A26 con rallentamenti tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori