Caos Autostrade, scatta una nuova settimana e non mancano le code - LevanteNews

Parte una nuova settimana e sulla Liguria non possono mancare le code a causa dei cantieri: disagi si stanno registrando su tutta la rete autostradale ligure.

In A12 code tra Chiavari e Rapallo e Recco-Nervi per lavori e lo stesso in direzione sud tra Nervi e Recco. Sull’A10 code su Bivio A10/A26 Trafori provenendo da Ventimiglia verso Gravellona Toce, tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori e tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Bivio A10/Inizio Complanare Savona: anche in questo caso a creare i problemi sono i lavori.

Sull’A7 traffico Rallentato tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori, mentre sulla A26 coda tra tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone in entrambi i casi per lavori