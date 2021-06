Camogli: "Parole e voci sul mare" dal 6 al 28 luglio - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Parole e Voci sul mare: un grande evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Camogli, libreria Ultima Spiaggia, Frame/Festival della Comunicazione e con la collaborazione delle case editrici HarperCollins, Mondadori, Garzanti e Longanesi. A partire dal 6 luglio, alle 19.00, mentre per tutti gli altri appuntamenti alle 21.30, sulla Terrazza del Miramare, nove incontri con grandi nomi del giornalismo, scrittori, influencer.

Il 6 luglio presentazione dell’ultimo libro di Enrico Brizzi“La primavera perfetta”, una storia in cui il ciclismodiventa metafora di vita.

Il 13 luglio Mario Calabresi dialoga con Carlo Castellano e Armando Spatarodegli anni di piombo, partendo dalle vicende personali

Il 14 luglio Federico Rampini parlerà di ricostruzioni e rinascite e grandi ripartenze .

Il 16 luglio Ema Stockholma presenta il suo libro Per il mio bene. Il 21 luglio Maria Segato e la sua opera d’esordio Come fiori nel gelo notturno.

Il 25 luglio Andrea Vitali presenta il suo ultimo libro Un bello scherzo.

Il 26 luglio Camilla Boniardi, in arte Camihawke, racconterà del suo romanzo d’esordio Per tutto il resto dei miei sbagli.

Il 27 luglio Mirella Serri parlerà di Claretta l’hitleriana. Storia della donna che non morì per amore di Mussolini

Il 28 luglio conclusione della rassegna con Elisabetta Rasy e il suo libro Le indiscrete.Storie di cinque donne che hanno cambiato l’immagine del mondo.

Tutte le iniziative sono gratuite e con prenotazione obbligatoria da effettuarsi presso la Pro Loco Camogli, via XX Settembre 33, a partire dal giorno di apertura delle prenotazioni, inviando una mail a info@prolococamogli.it, indicando titolo dell’evento, nome e cognome delle persone che intendono partecipare (prenotabili massimo due persone per nominativo) oppure recandosi alla Pro Loco.

I biglietti possono essere ritirati tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, il sabato dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, la domenica dalle 8.00 alle 12.30, presso gli uffici della Pro Loco, e fino alle ore 20.00 il giorno dell’evento prenotato. Per il ritiro dei biglietti dell’evento in programma domenica 25, la Pro Loco, che generalmente rimane chiusa la domenica pomeriggio, aprirà appositamente lo sportello dalle 19.00alle 20.00.Eccezionalmente, il ritiro dei biglietti per il primo evento,il 6 luglio, va effettuato entro le ore 18.00.Si ricorda che è necessario arrivare entro 15 minuti dall’inizio dello spettacolo anche se premuniti di biglietto, poiché in caso di mancata presentazione i posti saranno assegnati alle persone in lista d’attesa.

Giorni di apertura delle prenotazioni:Per l’evento del 6 luglio, prenotazioni a partire dal 1 luglio;Per gli eventi del 13, 14, 16 luglio, prenotazioni a partire dal 9 luglio;Per gli eventi del 21, 25, 26, 27, 28, prenotazioni a partire dal 17 luglio