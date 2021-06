Santa, nuovo episodio di violenza: ragazzo aggredito - LevanteNews

Ennesimo episodio di violenza gratuita e non giustificata stanotte a Santa Margherita Ligure. Un ragazzo, al quale esprimiamo tutta la nostra vicinanza, è stato aggredito riportando gravi lesioni.

Non nascondiamoci dietro a un dito, la nostra città non è più sicura ed è necessario intervenire immediatamente e in maniera decisa. Così non si può più andare avanti. Sveglia, Sindaco, sta a Lei garantire la sicurezza dei cittadini.

Dal comunicato Progetto Santa Insieme con Voi riceviamo e pubblichiamo

Il giovane è un sammargheritese noto, estraneo ad ogni forma di violenza, ad afggredirlo sarebbe stato un gruppo di stranieri residenti a Rapallo.