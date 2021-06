RASSEGNA STAMPA: viabilità impossibile, treni esauriti - LevanteNews

Oggi domenica 27 luglio auguri a Cirillo. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: ironia (alterazione, spesso paradossale di un riferimento allo scopo di sottolineare la realtà di un fatto: motivo di scherzo, talvolta insolente. Proverbi: “Chi non si aiuta si danneggia”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Trasporti: treni da e per la Riviera esauriti, turisti a caccia di una soluzione (Commento. Viabilità in tilt e insufficienza di posteggi; la gente ricorre ai treni presto esauriti. Molti turisti scelgono l’Emilia. Problemi insoluti che penalizzano il comparto turistico; nessuno li ha risolti). Portofino: apripista con la telemedicina. Covid: tre contagi e un ricovero nell’Asl 4. Vaccini: ieri 1.000 somministrazioni. Zona bianca: “Discoteche: lavorare così non ha senso”.

Sestri Levante: grande spazio all’idea di Valentina Ghio di candidare il Tigullio a capitale della Cultura e i sindaci fanno il coro (Commento. Ottima proposta che necessita di forti appoggi politici; per realizzarla si rispolverano perfino le figure di Giuseppe Garibaldi e Carlo Bo, ma occorre guardare al futuro); “Turismo aiuto dalla tecnologia. Cinnema e tv per la promozione. Sestri Levante: piscina Ravera, lavori al via, apertura a settembre. Sestri Levante: Costa rossa, via ai lavori. Lavagna: ciclovie urbane, protocollo firmato con Chiavari.

Chiavari: nasce il gelato Luca. Chiavari arrivano i cartelli “Attenti ai ciclisti”. “Chiavari: parcheggio Gastaldi via alla riqualificazione. Chiavari: stop alla spazzatrice sul lungomare fino alla fine di agosto. Zoagli: il sindaco riveste i bagnanti.

Santa Margherita Ligure: tornata fruibile la passerella per Paraggi.

Recco: tentato di rubare Rolex

Cicagna: monopattino contro auto.