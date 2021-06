Rapallo: guida sicura, sindaco e consiglieri a scuola - LevanteNews

Ad un corso di guida sicura organizzato dal Motoclub Colombo di Rapallo, svoltosi per la parte teorica questa mattina a villa Queirolo, hanno tra gli altri partecipato il sindaco Carlo Bagnasco e i consiglieri comunali Fabio Proietto e Vittorio Pellerano. Nel pomeriggio le prove su strada. Il sindaco che è un appassionato scooterista commenta: “L’educazione stradale è un aspetto importante per chiunque utilizzi un mezzo di trasporto.A maggior ragione, per tutti gli appassionati delle due ruote che desiderano divertirsi in sicurezza, sono necessarie particolari attenzioni, consapevolezza e responsabilità.Ringrazio gli organizzatori e i partecipanti per l’interessante iniziativa.”