Gabbiani: il dramma dei pulcini caduti dai tetti - LevanteNews

Il loro caso costituisce un’emergenza. Per lo meno per chi ama gli animali. Si tratta dei pulcini di gabbiano che, incauti, si sporgono dai tetti dove sono nati, illudendosi di poter volare come i genitori e invece non riescono che a planare sull’asfalto, tra i pedoni e le auto. Incapaci di riprendere il volo, troppo pesanti perché i genitori possano riportarli sui tetti da cui sono caduti.

Timorosi di farsi avvicinare dagli umani che vorrebbero aiutarli. Sarebbe necessario un salaio ben manovrato per farli momentaneamente prigionieri e liberarli poi da una finestra all’ultimo piano o da un’altura. Un caso particolare a Recco dove questi pulcini finiscono per riunirsi alla foce del torrente, seguiti e nutriti dai genitori finché non riescono a riprendere il volo. Come comportarsi negli casi?