Si è spento l’ex Sindaco Mauro Drago. Con commozione e dolore l’Amministrazione comunale porge le più sentite, sincere condoglianze alla famiglia.

Un sentito ringraziamento per la passione e l’impegno che ha dato in tanti anni di vita Politica. Il funerale sarà celebrato in forma laica presso il cimitero di Staglieno Martedì 29 alle ore 10,00.

Dall’amministrazione comunale di Davagna riceviamo e pubblichiamo