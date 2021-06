Autostrade, serata di rientri dopo il fine settimana in Riviera - LevanteNews

Dopo un fine settimana in Riviera è tempo di fare rientro nelle grandi città: code si sono registrate su tutta la rete autostradale. In A12 Code a tratti tra Rapallo e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

In A10 code a tratti tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso, mentre in A7 rallentamenti tra Busalla e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per incidente.

Infine in A26 rallentamenti tra Bivio A26/SS 33 del Sempione e Baveno per lavori e code a tratti tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per traffico intenso