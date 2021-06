Amt, come cambia il servizio da lunedì - LevanteNews

Amt informa che a partire da lunedì 28 giugno, entreranno in vigore le variazioni al servizio dettagliate di seguito.

Tigullio Centrale

Verrà inserita una nuova corsa della linea 11B in partenza da Carasco per Borzonasca alle ore 20:25;

la partenza della corsa delle ore 5:00, della linea 15, da Ferrada in direzione Chiavari, verrà anticipata alle ore 4:55 da Gattorna (con transito a Ferrada alle ore 5:00).

Tigullio Orientale

La corsa della linea 42 in partenza da Moneglia FS alle ore 18.05, verrà posticipata alle ore 18.10,

la corsa della linea 44 in partenza da Lemeglio alle ore 9.05, verrà anticipata alle ore 9.00,

la corsa della linea 44 in partenza da Moneglia alle ore 18.45, verrà posticipata alle ore 18.50,

le corse della linea 441 riprenderanno il regolare percorso transitando a Pian di Capre.

Inoltre, la settimana prossima, la biglietteria di Chiavari osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

martedì 29 giugno dalle ore 7.00 alle ore 12.50 e dalle 14.15 alle 18.30;

mercoledì 30 giugno dalle ore 7.00 alle ore 18.30;

venerdì 2 luglio (festa di Nostra Signora dell’Orto) dalle 7.15 alle 17.30.

