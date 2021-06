Zoagli: vietato passeggiare a torso nudo o in costume - LevanteNews

Ordinanza a salvaguardia del decoro urbano a Zoagli. Tra le regole vietato girare in costume da bagno al di fuori delle spiagge o a torso nudo. Di seguito l’ordinanza. Sono previste sanzioni da 50 a 500 euro.

Ordinanza

Dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 30.09.2021:

Di non circolare a torso nudo o indossando solo costumi da bagno in area pubblica al di fuori di spiagge, passeggiate a mare, piscine e loro pertinenze;Di non abbandonare mozziconi di sigarette o altri rifiuti sulle spiagge e passeggiate a mare, aiuole e suolo pubblico;

Di non sdraiarsi sul suolo pubblico, nelle aiuole, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in maniera palesemente contraria alle regole di decoro e/o decenza comunemente condivise od occupando il suolo pubblico con sacchetti o utilizzando apparecchiature atte a riproduzioni sonore che possano arrecare disturbo;

Ai conduttori di cani di non accedere sulle spiagge e passeggiate a mare e di raccogliere le deiezioni solide prodotte nonché di lavare immediatamente i liquidi prodotti dalle minzioni ed i residui delle deiezioni solide; Agli accompagnatori dei cani di condurli al guinzaglio, al fine di poterne controllare i comportamenti, e se di grossa taglia o indole mordace è previsto l’obbligo di una museruola; Ai proprietari o conduttori dei cani è fatto obbligo di essere muniti di sacchetti, o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni solide,e di acqua con cui ripulire depositi di urine e/o residui di deiezioni;

Sono esentati i conduttori non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle feci ed alla pulizia dell’urina.L’obbligo di lavare immediatamente le deiezioni liquide e lo sporco lasciato dalle deiezioni solide è sospeso nei giorni di pioggia.