Un bel sabato di sole a chiudere il mese di giugno - LevanteNews

In prevalenza soleggiato a parte residui addensamenti irregolari in mattinata e velature a tratti estese dal pomeriggio. Sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore centrali e pomeridiane sui rilievi alpini e appenninici, non si escludono isolati rovesci o temporali: così la previsione di Arpal.

Venti: deboli o localmente moderati in circolazione ciclonica, tendenti a disporsi in regime di brezza dal pomeriggio

Mare: mosso, in calo a poco mosso a partire da Ponente al pomeriggio

Umidità: su valori medio-alti